زراعة بني كنانة تنفذ الجلسة التاسعة لمدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا

وخلال اللقاء تحدثت المهندسة سامية عبابنة والمهندس حسين عناقرة من زراعة بني كنانة، حول عملية تصنيع الأعلاف البديلة للدواجن باستخدام الأزولا وخس الماء كمكملات غذائية.
كما تم الحديث عن الخلطات العلفية ومكوناتها لتحقيق التوازن المطلوب، إضافة الى توزيع عينات من الأعلاف المنتجة على مربي الدواجن لتعزيز تجربة إدخال النباتات داخل الكبسولة العلفية لمعرفة مدى استساغة الطيور للعلف المنتج ولتعميم الفكرة على أبناء المجتمع المحلي.
يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي تنفيذاً لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة وبإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي، والهادفة إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم لمواجهة تغير المناخ من خلال استخدام أساليب الزراعة الذكية.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: 70% نسبة إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الإيمان
-
الجامعة الهاشمية تستحدث تخصص التكنولوجيا المالية
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الزرقاء: عيادات الإقلاع عن التدخين تبذل جهودا حثيثة لمحاربة هذه الآفة المدمرة
-
العمل التطوعي.. رسالة تكافل وبناء للمجتمع
-
تنظيم الاتصالات تحظر أجزاء من لعبة "روبلوكس"
-
تعرف على حالة الطقس في الأردن حتى الأحد
-
الصفدي: حكومة إسرائيل مارقة ومجبولة على الكراهية وتعميم العنف