الجمعة 2025-09-12 02:40 م
 

زراعة بني كنانة تنفذ الجلسة التاسعة لمدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا

جانب من الجلسة
 
الجمعة، 12-09-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري- نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء بني كنانة في جمعية اللوزيات التعاونية يوم أمس، الجلسة التاسعة لمدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا للحفاظ على الأنظمة البيئة المختلفة، وذلك بمشاركة أعضاء الجمعية والمهتمين من المجتمع المحلي.

وخلال اللقاء تحدثت المهندسة سامية عبابنة والمهندس حسين عناقرة من زراعة بني كنانة، حول عملية تصنيع الأعلاف البديلة للدواجن باستخدام الأزولا وخس الماء كمكملات غذائية.


كما تم الحديث عن الخلطات العلفية ومكوناتها لتحقيق التوازن المطلوب، إضافة الى توزيع عينات من الأعلاف المنتجة على مربي الدواجن لتعزيز تجربة إدخال النباتات داخل الكبسولة العلفية لمعرفة مدى استساغة الطيور للعلف المنتج ولتعميم الفكرة على أبناء المجتمع المحلي.


يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي تنفيذاً لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة وبإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي، والهادفة إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم لمواجهة تغير المناخ من خلال استخدام أساليب الزراعة الذكية.

 
 
