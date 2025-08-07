الخميس 2025-08-07 10:48 ص
 

عادات "مقلقة" لأبرز متهم بالقتل داخل سجن أيداهو

بريان كوهبرغر
 
الخميس، 07-08-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   رغم أنه المتهم الرئيسي في جريمة قتل هزّت الرأي العام، ظل بريان كوهبرغر بعيدًا عن الأنظار خلال فترة احتجازه في سجن مقاطعة لاتاه.

بحسب تقرير العريف بريت باين المستند إلى شهادة سجين شاركه الزنزانة، وُصف كوهبرغر بأنه "ذكي ومهذب للغاية"، لكنه تجنّب الحديث عن الجرائم، رغم اعترافه بها لاحقًا أمام المحكمة.


أبرز ملامح سلوكه:
سلوك غير عدواني عمومًا، لكن حادثة واحدة أظهر فيها غضبًا ظنًا أن سجينًا أهان والدته.
هوس بالنظافة: يقضي 45 دقيقة إلى ساعة في الاستحمام، ويغسل يديه عشرات المرات يوميًا.
نشاط غير معتاد: يستيقظ طوال الليل ويتنقل باستمرار داخل الزنزانة.
فضول مبالغ فيه تجاه جرائم السجناء الآخرين، وكان يطرح أسئلة كثيرة حولها.


كوهبرغر لا يزال قيد الاحتجاز في انتظار نقله إلى سجن آخر، بينما تستمر قضيته في إثارة اهتمام إعلامي واسع.

ارم نيوز 

 
 
