خلاف على الحلوى يحوّل زفاف هندياً إلى اشتباك عنيف بين العائلتين (فيديو)

عائلة العروس رفعت دعوى تتهم فيها أفرادًا من جهة العريس بالتحرش وسوء السلوك، بينما نفى والد العريس ذلك مدعيًا أن الخلاف كان بسبب نقص أغطية الرأس لا الحلوى، واصفًا دعوى المهر بأنها كاذبة. ورغم محاولة عائلة العريس استكمال مراسم الزواج، رفضت عائلة العروس، وسط تبادل الاتهامات بسرقة المجوهرات.
وانتهت محاولات التفاوض بالفشل، وسُجلت إصابات من الجانبين دون أي توقيفات حتى الآن، فيما انتشر مقطع الشجار على نطاق واسع في مواقع التواصل.
The incident was caught on CCTV installed inside the hotel where the wedding was taking place, and the video surfaced online.… pic.twitter.com/As6vU9WXSZ
