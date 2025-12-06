السبت 2025-12-06 10:46 ص

خلاف على الحلوى يحوّل زفاف هندياً إلى اشتباك عنيف بين العائلتين (فيديو)

السبت، 06-12-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل خلاف بسيط حول نقص حلوى الرا سجولا في حفل زفاف بمدينة بود غايا بالهند إلى شجار عنيف بين عائلتي العروس والعريس، وفق ما وثقته كاميرات المراقبة. ويُظهر الفيديو أكثر من 20 شخصًا من جهة العريس وهم يرمون الكراسي ويخربون موائد الطعام، ما أدى إلى إلغاء الحفل بالكامل قبل بدء الطقوس.

عائلة العروس رفعت دعوى تتهم فيها أفرادًا من جهة العريس بالتحرش وسوء السلوك، بينما نفى والد العريس ذلك مدعيًا أن الخلاف كان بسبب نقص أغطية الرأس لا الحلوى، واصفًا دعوى المهر بأنها كاذبة. ورغم محاولة عائلة العريس استكمال مراسم الزواج، رفضت عائلة العروس، وسط تبادل الاتهامات بسرقة المجوهرات.


وانتهت محاولات التفاوض بالفشل، وسُجلت إصابات من الجانبين دون أي توقيفات حتى الآن، فيما انتشر مقطع الشجار على نطاق واسع في مواقع التواصل.

 

 

 

