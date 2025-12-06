لؤلؤة أبوظبي.. كنز عمره 8000 سنة يجذب زوار متحف زايد الوطني - صورة

السبت 2025-12-06 10:46 ص

لؤلؤة أبوظبي.. كنز عمره 8000 سنة يجذب زوار متحف زايد الوطني

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   استحوذت لؤلؤة طبيعية عمرها نحو 8000 عام على اهتمام زوار متحف زايد الوطني، إذ تُعد من أقدم اللآلئ المعروفة عالميًا. وقد عُثر على "لؤلؤة أبوظبي" عام 2017 في إحدى مستوطنات العصر الحجري الحديث في جزيرة مروح، على بُعد 20 كيلومتراً من ساحل الإمارات و100 كيلومتر غرب أبوظبي، ويُرجَّح أنها استُخدمت للزينة.

ويُعد هذا الاكتشاف من أقدم الأدلة على ممارسة الغوص بحثًا عن اللؤلؤ في المنطقة، مسلّطًا الضوء على عمق التاريخ البحري والتجاري للإمارات. كما يعرض المتحف أيضًا أول إصدار من العملات الورقية الإماراتية بفئات 1 و5 و10 و50 و100 درهم الصادر عام 19 مايو 1973.


وتجذب اللؤلؤة الزوار بندرتها وقيمتها التاريخية، لتبقى شاهداً فريداً على براعة الإنسان القديم وصلته بالبحر منذ آلاف السنين.

 


