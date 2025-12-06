لؤلؤة أبوظبي.. كنز عمره 8000 سنة يجذب زوار متحف زايد الوطني - صورة

ويُعد هذا الاكتشاف من أقدم الأدلة على ممارسة الغوص بحثًا عن اللؤلؤ في المنطقة، مسلّطًا الضوء على عمق التاريخ البحري والتجاري للإمارات. كما يعرض المتحف أيضًا أول إصدار من العملات الورقية الإماراتية بفئات 1 و5 و10 و50 و100 درهم الصادر عام 19 مايو 1973.
وتجذب اللؤلؤة الزوار بندرتها وقيمتها التاريخية، لتبقى شاهداً فريداً على براعة الإنسان القديم وصلته بالبحر منذ آلاف السنين.
