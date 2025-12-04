الخميس 2025-12-04 01:04 م

الحد من استخدام القردة للأغراض العلمية.. ماذا ينوي ترامب؟

للا
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن خطط للحد من التجارب التي تُجرى على القرود لاختبار علاجات معينة، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من استخدام الحيوانات في البحث العلمي.

اضافة اعلان


وأوضح رئيس الإدارة، مارتي ماكاري، أن العلم الحديث يتيح طرقاً أكثر فاعلية وإنسانية لتقييم سلامة الأدوية، مشيراً إلى إمكانية استبدال بعض الاختبارات على الرئيسيات بتقنيات مثل النمذجة الحاسوبية.


وأضاف أن هذا التغيير يمكن أن يقلل الوقت اللازم لطرح الأدوية في الأسواق ويخفض تكاليف الأبحاث، وقد لاقى ترحيباً من جمعيات الرفق بالحيوان.


وتُستخدم الحيوانات في الأبحاث، خصوصاً الفئران والقرود والكلاب، لدراسة علم الأعصاب والمناعة، واختبار فاعلية وسلامة اللقاحات والأدوية.

 

 ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الإفراج عن 453 موقوفًا إداريًا

كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

أخبار الشركات كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

فا

فن ومشاهير حقيقة إفلاس الفنانة فيروز

الجيش الإسرائيلي قام بهدم وتجريف مقابر في غزة

فلسطين حماس تطالب بإدراج تجريف جثامين الفلسطينيين بغزة لجرائم إسرائيل

أ.د سلام خالد محادين

أخبار محلية التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

ااى

فن ومشاهير استحوذ على جوائز 2025.. عمرو دياب يتوج بلقب أفضل فنان وألبوم

ملات ورقية أردنية فئة 50 دينارًا

اقتصاد محلي تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025

فا

منوعات نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة