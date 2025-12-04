الحد من استخدام القردة للأغراض العلمية.. ماذا ينوي ترامب؟

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن خطط للحد من التجارب التي تُجرى على القرود لاختبار علاجات معينة، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من استخدام الحيوانات في البحث العلمي.

وأوضح رئيس الإدارة، مارتي ماكاري، أن العلم الحديث يتيح طرقاً أكثر فاعلية وإنسانية لتقييم سلامة الأدوية، مشيراً إلى إمكانية استبدال بعض الاختبارات على الرئيسيات بتقنيات مثل النمذجة الحاسوبية.



وأضاف أن هذا التغيير يمكن أن يقلل الوقت اللازم لطرح الأدوية في الأسواق ويخفض تكاليف الأبحاث، وقد لاقى ترحيباً من جمعيات الرفق بالحيوان.



وتُستخدم الحيوانات في الأبحاث، خصوصاً الفئران والقرود والكلاب، لدراسة علم الأعصاب والمناعة، واختبار فاعلية وسلامة اللقاحات والأدوية.