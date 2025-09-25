عجز ترامب عن نطق "أسيتامينوفين" يشعل مواقع التواصل (فيديو)

جاء ذلك أثناء حديثه عن ادعاء غير مؤكد بشأن وجود صلة بين تناول الدواء أثناء الحمل وزيادة خطر الإصابة بالتوحد، حيث قال:
"بمفعول فوري، ستُخطر إدارة الغذاء والدواء الأطباء بأن استخدام الأسيتا.. حسناً، لنرَ كيف سنقول ذلك... أسيتام-إينوفين... أسيتامينوفين. هل هذا مناسب؟"
تصريحه أثار موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل، إذ كتب أحد المستخدمين:
"إذا لم تتمكن من نطق كلمة أسيتامينوفين، فربما لا ينبغي لك تقديم المشورة الطبية عنه".
وفيما لم تُقدَّم أي أدلة علمية داعمة لتصريحاته، عبّر كثيرون عن قلقهم من نشر معلومات طبية غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بصحة الحوامل والأجنة.
-
أخبار متعلقة
-
10 عبارات سحرية تجعل طفلك يسمع كلامك
-
خلطات منزلية فعالة للتخلص من روائح الحذاء الكريهة
-
اكتشاف ديناصور نادر في الأرجنتين يحمل بقايا تمساح بين فكيه – صورة
-
ثعبان سام داخل صندوق بيتزا يُرعب أسرة أسترالية - فيديو
-
دبي تدخل موسوعة غينيس بأغلى فنجان قهوة في العالم.. كم بلغ ثمنه؟
-
أنواع النباتات المثمرة المناسبة في بلكونة المنزل
-
أين يجب تركيب الإطارات الجديدة؟ خبراء يوضحون لضمان الأمان والثبات
-
أجهزة لا يجب توصيلها بسلك التمديد: لحماية منزلك من الحريق