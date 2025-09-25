الخميس 2025-09-25 11:38 ص
 

عجز ترامب عن نطق "أسيتامينوفين" يشعل مواقع التواصل (فيديو)

دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   أثار دونالد ترامب موجة من السخرية على مواقع التواصل بعد أن واجه صعوبة في نطق اسم دواء "أسيتامينوفين"، المعروف تجاريًا باسم "تايلينول"، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

جاء ذلك أثناء حديثه عن ادعاء غير مؤكد بشأن وجود صلة بين تناول الدواء أثناء الحمل وزيادة خطر الإصابة بالتوحد، حيث قال:
"بمفعول فوري، ستُخطر إدارة الغذاء والدواء الأطباء بأن استخدام الأسيتا.. حسناً، لنرَ كيف سنقول ذلك... أسيتام-إينوفين... أسيتامينوفين. هل هذا مناسب؟"


تصريحه أثار موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل، إذ كتب أحد المستخدمين:
"إذا لم تتمكن من نطق كلمة أسيتامينوفين، فربما لا ينبغي لك تقديم المشورة الطبية عنه".


وفيما لم تُقدَّم أي أدلة علمية داعمة لتصريحاته، عبّر كثيرون عن قلقهم من نشر معلومات طبية غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بصحة الحوامل والأجنة.

 

