فيديو.. كلب يطارد سيارة إسعاف تنقل صاحبه في كولومبيا

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لكلب يركض خلف سيارة إسعاف، خلال نقلها لصاحبه إلى المستشفى، مما أثار تفاعلًا واسعًا مع تصرف الكلب الذي يدل على وفائه.

ويظهر في الفيديو المتداول، والذي حقق ملايين المشاهدات، أن الكلب لم يستطع تحمل ترك صاحبه وحده في مشكلته ، فطارد سيارة الإسعاف حتى لاحظه المسعفون، فأوقفوا السيارة وسمحوا له بالدخول إلى جوار صاحبه.



من جهتها، قالت مصورة المشهد: "كنت في طريقي إلى مدينة تونخا الكولومبية ورأيت هذا الكلب، خرج يجري خلف سيارة الإسعاف من حوالي 20 شارعًا.. أعتقد أنهم كانوا ينقلون صاحبه لأنه لم يبتعد عنهم".

وتابعت: "لحسن الحظ لاحظ المسعفون ذلك ومن ثم سمحوا له بالصعود بجوار صاحبه".



وشارك العديد من الأشخاص الآخرين بتجاربهم الشخصية في التعليقات على الفيديو، وكتبت إحداهن: "توفيت أختي العزيزة في المنزل، وعندما وضعوها في سيارة الإسعاف لنقلها، ركض كلبها خلف سيارة الإسعاف. كان الأمر مفجعًا".

