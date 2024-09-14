فيديو.. كلب يطارد سيارة إسعاف تنقل صاحبه في كولومبيا

ويظهر في الفيديو المتداول، والذي حقق ملايين المشاهدات، أن الكلب لم يستطع تحمل ترك صاحبه وحده في مشكلته ، فطارد سيارة الإسعاف حتى لاحظه المسعفون، فأوقفوا السيارة وسمحوا له بالدخول إلى جوار صاحبه.
من جهتها، قالت مصورة المشهد: "كنت في طريقي إلى مدينة تونخا الكولومبية ورأيت هذا الكلب، خرج يجري خلف سيارة الإسعاف من حوالي 20 شارعًا.. أعتقد أنهم كانوا ينقلون صاحبه لأنه لم يبتعد عنهم".
وتابعت: "لحسن الحظ لاحظ المسعفون ذلك ومن ثم سمحوا له بالصعود بجوار صاحبه".
وشارك العديد من الأشخاص الآخرين بتجاربهم الشخصية في التعليقات على الفيديو، وكتبت إحداهن: "توفيت أختي العزيزة في المنزل، وعندما وضعوها في سيارة الإسعاف لنقلها، ركض كلبها خلف سيارة الإسعاف. كان الأمر مفجعًا".
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