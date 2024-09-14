 
السبت 2024-09-14 03:14 م
 
 

فيديو.. كلب يطارد سيارة إسعاف تنقل صاحبه في كولومبيا

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
السبت، 14-09-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لكلب يركض خلف سيارة إسعاف، خلال نقلها لصاحبه إلى المستشفى، مما أثار تفاعلًا واسعًا مع تصرف الكلب الذي يدل على وفائه.

اضافة اعلان


ويظهر في الفيديو المتداول، والذي حقق ملايين المشاهدات، أن الكلب لم يستطع تحمل ترك صاحبه وحده في مشكلته ، فطارد سيارة الإسعاف حتى لاحظه المسعفون، فأوقفوا السيارة وسمحوا له بالدخول إلى جوار صاحبه.


من جهتها، قالت مصورة المشهد: "كنت في طريقي إلى مدينة تونخا الكولومبية ورأيت هذا الكلب، خرج يجري خلف سيارة الإسعاف من حوالي 20 شارعًا.. أعتقد أنهم كانوا ينقلون صاحبه لأنه لم يبتعد عنهم".
وتابعت: "لحسن الحظ لاحظ المسعفون ذلك ومن ثم سمحوا له بالصعود بجوار صاحبه".


وشارك العديد من الأشخاص الآخرين بتجاربهم الشخصية في التعليقات على الفيديو، وكتبت إحداهن: "توفيت أختي العزيزة في المنزل، وعندما وضعوها في سيارة الإسعاف لنقلها، ركض كلبها خلف سيارة الإسعاف. كان الأمر مفجعًا".

 

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات امراة فرنسية تفقد بصرها مؤقتا بسبب "صبغة شعر" .. ما الذي حدث ؟

ارشيفية

فلسطين الجيش الإسرائيلي: صاروخان أطلقا على عسقلان

السنوار

فلسطين صحيفة بريطانية تحذف تقريرا عن السنوار وتعتذر لقرائها

تعبيرية

طب وصحة لماذا قد يجد بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في إنقاص الوزن؟

ارشيفية

أخبار محلية توزيع مساعدات على 280 من أسر المهندسين المحاصرين شمال غزة

تعبيرية

طب وصحة طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

أرشيفية

أخبار محلية بابا الفاتيكان يشيد بجهود الملك لنصرة غزة

الجلالي

عربي ودولي الأسد يكلف الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة



 


الأكثر مشاهدة