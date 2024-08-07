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فيديو مدهش.. طبيب صيني يزيل ورما في رئة مريض عن بعد 5000 كلم!

عملية جراحية
عملية جراحية




 

الأربعاء، 07-08-2024 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   في إنجاز مذهل، أجرى طبيب في الصين عملية جراحية لمريض يبعد عن المدينة 5000 كيلومتر.

 

فباستخدام التكنولوجيا المتقدمة وسنوات من البحث، تمكن فريق من الأطباء من تمكين أحد أفراد فريقهم من تشغيل معدات مقرها في شنغهاي، لإزالة ورم في الرئة لدى مريض بنجاح في غضون ساعة.

وقد انتشر مقطع فيديو للجراحة الرائدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحظي باهتمام عالمي.

وشارك أحد المستخدمين مقطع الفيديو على موقع"اكس"، وكتب: "نجح جراح في الصين بإزالة ورم بالرئة من مريض على بعد 5000 كيلومتر. قام الطبيب بتشغيل الجهاز عن بعد من مكتبه في شنغهاي، بينما كان المريض بكاشغر".

 

 

لبنان 24 

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