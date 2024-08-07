فيديو مدهش.. طبيب صيني يزيل ورما في رئة مريض عن بعد 5000 كلم!

وقد انتشر مقطع فيديو للجراحة الرائدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحظي باهتمام عالمي.
وشارك أحد المستخدمين مقطع الفيديو على موقع"اكس"، وكتب: "نجح جراح في الصين بإزالة ورم بالرئة من مريض على بعد 5000 كيلومتر. قام الطبيب بتشغيل الجهاز عن بعد من مكتبه في شنغهاي، بينما كان المريض بكاشغر".
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