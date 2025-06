"كارثة" في الصين... إليكم ما قام به سائح في موقع أثريّ مهمّ

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في مدينة شيان شرقي الصين، عن إلحاق أضرار باثنين من تماثيل محاربي الطين الشهيرين، بعد أن قفز سائح صيني فوق الحواجز الأمنية داخل الموقع الأثري.

وبحسب بيان رسمي، فإن الحادث وقع عندما أقدم رجل يبلغ من العمر 30 عامًا على تسلق السياج وشبكة الحماية المحيطة بالموقع، قبل أن يقفز إلى داخل منطقة التماثيل، ما أدى إلى تلف جزئي في اثنين من التماثيل الأثرية.



وأضافت السلطات أن المتهم "تم تشخيص حالته لاحقًا كمريض نفسي"، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية المناسبة بحقه.



ويُعد موقع محاربي الطين، أو "جيش التيراكوتا"، من أبرز المعالم الأثرية في الصين، حيث يضم آلاف التماثيل المصنوعة من الطين والتي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وقد شُيّدت لحراسة ضريح الإمبراطور الصيني الأول تشين شي هوانغ.



ويحظى الموقع بشهرة عالمية، وهو مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987، ويجذب ملايين الزوار سنويًا من مختلف أنحاء العالم.



وأشارت الجهات المشرفة على الموقع إلى أنها بدأت عمليات تقييم للأضرار وترميم عاجل للتمثالين المتضررين، إلى جانب مراجعة تدابير الأمن والسلامة داخل المنطقة الأثرية للحفاظ على هذا الإرث التاريخي الفريد.



