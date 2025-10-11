نداءات عبر المساجد.. قرية مصرية تبحث عن صاحب "المليون جنيه"

الوكيل الإخباري- أثارت واقعة غامضة في محافظة الغربية دهشة الأهالي، بعد العثور على مبلغ مالي يُقدّر بمليون جنيه في قرية دهتورة بمركز زفتى، دون أن يظهر مالكه حتى الآن.

وأكد السكان أن المساجد تنادي يوميًا للبحث عن صاحب المبلغ، كما انتشرت إعلانات على صفحات "فيسبوك" في محاولة للتوصل إليه، لكن دون أي استجابة.



الواقعة أثارت تساؤلات حول مصدر المال وسبب عدم مطالبة أحد به، رغم مرور أكثر من أسبوع، مما جعلها حديث القرية ومثار جدل واسع في المنطقة.