نداءات عبر المساجد.. قرية مصرية تبحث عن صاحب "المليون جنيه"

وأكد السكان أن المساجد تنادي يوميًا للبحث عن صاحب المبلغ، كما انتشرت إعلانات على صفحات "فيسبوك" في محاولة للتوصل إليه، لكن دون أي استجابة.
الواقعة أثارت تساؤلات حول مصدر المال وسبب عدم مطالبة أحد به، رغم مرور أكثر من أسبوع، مما جعلها حديث القرية ومثار جدل واسع في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه
-
كيفية تجهيز سيارتك لفصل الشتاء: خطوات أساسية لضمان السلامة
-
شاهد دب يفاجئ سيدة وينقض عليها خلال نزهتها الصباحية في اليابان
-
في مشهد مؤثر.. جيسيكا الطويل تتغلب على الشلل وتسير من جديد
-
5 طرق لمعرفة الرمان الناضج من الشكل الخارجي للثمرة
-
حفل زفاف لن ينسى.. عروسان يذهلان الحضور برد فعلهما أثناء زلزال الفلبين - فيديو
-
الجزيرة تحسم الجدل حول فيديو "الفأر والمذيعة" وتكشف ما حدث - فيديو
-
الوقود أوشك على النفاد بالكامل.. هذا ما حصل على متن طائرة فوق أجواء اسكتلندا