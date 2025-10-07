الثلاثاء 2025-10-07 12:00 م
 

كيفية تنظيف غسالة الصحون: دليلك خطوة بخطوة

الثلاثاء، 07-10-2025

الوكيل الإخباري-   للحفاظ على كفاءة غسالة الصحون والتخلص من الروائح الكريهة، إليك الخطوات الأساسية لتنظيفها، ومتى يجب القيام بذلك:

✅ طريقة التنظيف
الفلتر:
إذا كان قابلاً للإزالة: انقعيه في ماء وسائل جلي، وافركيه بفرشاة أسنان، ثم اشطفيه وأعيدي تركيبه.
إذا لم يكن كذلك: امسحي الأوساخ حوله بالخل شهريًا.
تنظيف داخلي بالخل:
ضعي كوبًا من الخل الأبيض في وعاء على الرف العلوي، وشغّلي دورة غسيل بدون تجفيف.
إزالة الروائح بصودا الخبز:
انثري كوبًا منها على أرضية الغسالة، وشغّلي دورة شطف قصيرة بالماء الساخن.

⚠️ لا تخلطي الخل وصودا الخبز معًا لتجنّب الفوران.

🗓️ جدول التنظيف المثالي
أسبوعيًا:
امسحي الحواف وحشية الباب، وتفقدي أذرع الرش.
كل أسبوعين:
نظفي الفلتر، وشغلي دورة فارغة بالخل والماء الساخن.
شهريًا:
افحصي المصرف ونظفيه، وراقبي حشية الباب والمفصلات.
كل 3–6 أشهر:
أزيلي الرفوف ونظفيها بعمق باستخدام صودا الخبز والماء.
سنويًا:
افحصي صمام المياه والخراطيم، واستبدلي التالف منها إن لزم.

💡 نصائح إضافية
استخدمي منظفات لطيفة للأسطح الخارجية.
دعي الغسالة تجف بفتح الباب بعد كل دورة.
الالتزام بالصيانة الدورية يطيل عمر الغسالة ويوفر التكاليف.

 

