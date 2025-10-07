كيفية تنظيف غسالة الصحون: دليلك خطوة بخطوة

الوكيل الإخباري- للحفاظ على كفاءة غسالة الصحون والتخلص من الروائح الكريهة، إليك الخطوات الأساسية لتنظيفها، ومتى يجب القيام بذلك:

✅ طريقة التنظيف

الفلتر:

إذا كان قابلاً للإزالة: انقعيه في ماء وسائل جلي، وافركيه بفرشاة أسنان، ثم اشطفيه وأعيدي تركيبه.

إذا لم يكن كذلك: امسحي الأوساخ حوله بالخل شهريًا.

تنظيف داخلي بالخل:

ضعي كوبًا من الخل الأبيض في وعاء على الرف العلوي، وشغّلي دورة غسيل بدون تجفيف.

إزالة الروائح بصودا الخبز:

انثري كوبًا منها على أرضية الغسالة، وشغّلي دورة شطف قصيرة بالماء الساخن.

⚠️ لا تخلطي الخل وصودا الخبز معًا لتجنّب الفوران.



🗓️ جدول التنظيف المثالي

أسبوعيًا:

امسحي الحواف وحشية الباب، وتفقدي أذرع الرش.

كل أسبوعين:

نظفي الفلتر، وشغلي دورة فارغة بالخل والماء الساخن.

شهريًا:

افحصي المصرف ونظفيه، وراقبي حشية الباب والمفصلات.

كل 3–6 أشهر:

أزيلي الرفوف ونظفيها بعمق باستخدام صودا الخبز والماء.

سنويًا:

افحصي صمام المياه والخراطيم، واستبدلي التالف منها إن لزم.



💡 نصائح إضافية

استخدمي منظفات لطيفة للأسطح الخارجية.

دعي الغسالة تجف بفتح الباب بعد كل دورة.

الالتزام بالصيانة الدورية يطيل عمر الغسالة ويوفر التكاليف.