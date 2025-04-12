لون غير موجود.. دراسة جديدة تكشف: "إنه مجرد خدعة"

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن اللون الأرجواني هو نتيجة لعملية دماغية حيث يخلط الدماغ اللونين الأحمر والأزرق. وعندما نرى الضوء الأحمر والأزرق في نفس الوقت، يحدث ارتباك في العين والدماغ لأن هذين اللونين يقعان على طرفي نقيض من طيف الضوء المرئي. للتعويض عن هذا الارتباك، يُثني الدماغ الطيف ليجمع اللونين ويُنتج اللون الأرجواني.

اضافة اعلان



تعمل خلايا "المخاريط" في العين على استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات تُرسل إلى الدماغ، حيث يتم تحليلها وتحديد اللون. وعند رؤية الأزرق والأحمر معًا، يلتف الدماغ الطيف لتكوين اللون الأرجواني، رغم أنه ليس لونًا موجودًا في الواقع.