لون غير موجود.. دراسة جديدة تكشف: "إنه مجرد خدعة"

تعمل خلايا "المخاريط" في العين على استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات تُرسل إلى الدماغ، حيث يتم تحليلها وتحديد اللون. وعند رؤية الأزرق والأحمر معًا، يلتف الدماغ الطيف لتكوين اللون الأرجواني، رغم أنه ليس لونًا موجودًا في الواقع.
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