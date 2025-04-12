السبت 2025-04-12 10:40 ص
 

لون غير موجود.. دراسة جديدة تكشف: "إنه مجرد خدعة"

فا
تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة جديدة أن اللون الأرجواني هو نتيجة لعملية دماغية حيث يخلط الدماغ اللونين الأحمر والأزرق. وعندما نرى الضوء الأحمر والأزرق في نفس الوقت، يحدث ارتباك في العين والدماغ لأن هذين اللونين يقعان على طرفي نقيض من طيف الضوء المرئي. للتعويض عن هذا الارتباك، يُثني الدماغ الطيف ليجمع اللونين ويُنتج اللون الأرجواني.

اضافة اعلان


تعمل خلايا "المخاريط" في العين على استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات تُرسل إلى الدماغ، حيث يتم تحليلها وتحديد اللون. وعند رؤية الأزرق والأحمر معًا، يلتف الدماغ الطيف لتكوين اللون الأرجواني، رغم أنه ليس لونًا موجودًا في الواقع.

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي هل تسلم اليابان "دباباتها الراقصة" لأوكرانيا؟

ر

تكنولوجيا هل تحمي "الرموز التعبيرية" ضمن كلمات المرور الحسابات بشكل أفضل؟

ا

أسواق ومال بكين تدعو أعضاء "التجارة العالمية" لتوحيد الصف لمواجهة واشنطن

غت

تكنولوجيا كيف تحذف جميع البيانات من هاتفك المحمول قبل بيعه؟

اف

تكنولوجيا آيفون 17 برو ماكس: تسريبات عن غرف تبريد سائلة للتعامل مع مشكلة ارتفاع الحرارة

لت

منوعات التلسكوب جيمس ويب يوثق تفاصيل اختفاء كوكب داخل نجمه - فيديو

بلا

منوعات مصرع رجل علق في حبل منطاد هوائي بالهند - فيديو

ا

اقتصاد محلي هل حان وقت البيع؟.. الذهب يحلق في الأردن بعد صدور التسعيرة الثانية



 
 





الأكثر مشاهدة