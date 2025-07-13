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مأساة في مطار إيطالي.. محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع - فيديو

ءير
من موقع الحادث
 
الأحد، 13-07-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   لقي رجل يبلغ من العمر 35 عامًا مصرعه صباح الثلاثاء بعد أن تم شفطه إلى داخل محرك طائرة في مطار "إل كارافاجو" الدولي شمالي إيطاليا، أثناء استعداد الطائرة للإقلاع.

وأفادت تقارير إعلامية أن الرجل اقتحم حرم المطار بشكل غير قانوني، وتجاوز بوابة أمنية قبل أن يركض نحو الطائرة ويُسحب إلى داخل أحد محركاتها، ما أدى إلى وفاته على الفور.

السلطات الإيطالية فتحت تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع الرجل، بينما لم تُصدر شركة "فولوتيا" المشغّلة للطائرة بيانًا رسميًا حتى الآن. الحادث أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات وتحويلها إلى مطارات أخرى.

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الجزيرة 

 
 
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