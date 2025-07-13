مأساة في مطار إيطالي.. محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع - فيديو

وأفادت تقارير إعلامية أن الرجل اقتحم حرم المطار بشكل غير قانوني، وتجاوز بوابة أمنية قبل أن يركض نحو الطائرة ويُسحب إلى داخل أحد محركاتها، ما أدى إلى وفاته على الفور.
السلطات الإيطالية فتحت تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع الرجل، بينما لم تُصدر شركة "فولوتيا" المشغّلة للطائرة بيانًا رسميًا حتى الآن. الحادث أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات وتحويلها إلى مطارات أخرى.
SACBO, the airport's operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time "due to a problem that occurred on the… pic.twitter.com/heyFgR8x2W
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