نجوم واجهوا السجن بسبب المخدرات .. أحدهم مات بجرعة زائدة

الوكيل الإخباري- لا شك أن حياة بعض النجوم خلف الأضواء تختلف عن ظاهرها، فقد يتورط ممثلون ومغنون في قضايا ومحاكمات تصل إلى السجن، ضاربين بنجوميتهم عرض الحائط.



ولعل الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على المغني المصري الشعبي سعد الصغير أمس الإثنين إثر إدانته في قضية حيازة مواد مخدرة لخير دليل.

اضافة اعلان



لكن قضية الصغير ليست الأولى، فقد شهد عالم الفن في مصر العديد من القضايا المشابهة، التي طالت فنانين تورطوا في قضايا مخدرات.