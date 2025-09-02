الثلاثاء 2025-09-02 10:39 ص
 

إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية واسعة في نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
 
الثلاثاء، 02-09-2025 09:31 ص
الوكيل الإخباري-   اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد المواطنين الفلسطينيين بالضرب فجر الثلاثاء، واعتقلت 13 فلسطينيًا آخرين خلال اقتحام قرى كفر قليل، وتل، وعصيرة الشمالية، وقصرة في محافظة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جيبات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل، جنوب نابلس، واعتدت على أحد المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما فتشت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وأجرت تحقيقات ميدانية، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: أحمد عامر، وثائر منصور أبو كرم، وساهر باسم عبد اللطيف، ووائل عدلي عادل عامر، ويوسف حسن ياسين دياب، فيما تتواصل الحملة حتى إعداد هذا الخبر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قرى تل، جنوب غرب نابلس، وعصيرة الشمالية شمال المحافظة، وقصرة جنوبها، ودهمت عددًا من المنازل هناك، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين: ضياء ياسر طالب حمد، ونصر الدين عبد الناصر عصيدة من بلدة تل، وعز الدين سوالمة من عصيرة الشمالية، وخمسة مواطنين من قرية قصرة، وهم: محمد فادي عبد الله، ونور عبد الإله أبو ريدة، وحمزة حج علي، وأمير جواد جميل، وأحمد سائد حسن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة