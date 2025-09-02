إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية واسعة في نابلس

09:31 ص

الوكيل الإخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد المواطنين الفلسطينيين بالضرب فجر الثلاثاء، واعتقلت 13 فلسطينيًا آخرين خلال اقتحام قرى كفر قليل، وتل، وعصيرة الشمالية، وقصرة في محافظة نابلس.





وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جيبات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل، جنوب نابلس، واعتدت على أحد المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما فتشت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وأجرت تحقيقات ميدانية، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: أحمد عامر، وثائر منصور أبو كرم، وساهر باسم عبد اللطيف، ووائل عدلي عادل عامر، ويوسف حسن ياسين دياب، فيما تتواصل الحملة حتى إعداد هذا الخبر.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قرى تل، جنوب غرب نابلس، وعصيرة الشمالية شمال المحافظة، وقصرة جنوبها، ودهمت عددًا من المنازل هناك، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين: ضياء ياسر طالب حمد، ونصر الدين عبد الناصر عصيدة من بلدة تل، وعز الدين سوالمة من عصيرة الشمالية، وخمسة مواطنين من قرية قصرة، وهم: محمد فادي عبد الله، ونور عبد الإله أبو ريدة، وحمزة حج علي، وأمير جواد جميل، وأحمد سائد حسن.