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وفاة مصرية إثر عملية نصب كبرى استهدفت مليون مصري وخسائر بـ 6 مليارات دولار

رجال أمن في مصر
رجال أمن مصريين
الإثنين، 24-02-2025 03:39 م
الوكيل الإخباري-   تُوفيت سيدة مصرية بشكل مفاجئ إثر تعرضها لعملية احتيال إلكتروني على منصة FBC، التي استولت على مليارات الدولارات من المواطنين المصريين.اضافة اعلان


وكشف كريم صالح، أحد جيران السيدة صباح، وهي مسنة من محافظة الدقهلية، أن الأخيرة أصيبت بصدمة نفسية شديدة بعد أن فقدت 50 ألف جنيه كانت قد استثمرتها في المنصة، مما أدى إلى وفاتها من شدة القهر.

وقال: "كانوا وعدوها إنها هتاخد 80 ألف جنيه أرباح، وبعتولها فعلًا بس رصيد وهمي، وبعد ما فهمت إنها اتنصب عليها، أصابها حزن شديد لحد ما ماتت من القهر".

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المسؤول الرئيسي عن منصة FBC يدعى "ح. ع"، ويعاونه مجموعة من الأفراد، أغلبهم من محافظات الدلتا. وتم تشكيل فريق بحث مكثف لضبط المتهمين، الذين استولوا على مبالغ مالية تقدر بالمليارات.

وتعرض أكثر من مليون شخص في مصر لعملية احتيال كبرى عبر هذه المنصة، مما تسبب في خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية، التي أكدت إغلاق المنصة بعد افتضاح أمرها.

وزعمت المنصة أنها تقدم عوائد مالية كبيرة مقابل تنفيذ مهام يومية بسيطة، ونجحت في جذب آلاف المستخدمين من خلال استراتيجيات تسويقية مضللة، بما في ذلك استخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم المئات من الضحايا ببلاغات رسمية ضد المنصة، مشيرين إلى أنهم باعوا ممتلكاتهم أو استدانوا للاستثمار فيها بناءً على وعود كاذبة بتحقيق أرباح ضخمة.

وفي ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني، شددت السلطات المصرية العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، والتي تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة.

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حذر من خطورة المنصات الإلكترونية التي تستغل المواطنين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل منصة FBC، حيث تخدع الضحايا بإيهامهم بأنها مرخصة من الدولة، وهو أمر غير صحيح.

وأوضح بدوي أنه لا يوجد نص قانوني ينظم ترخيص التجارة الإلكترونية حاليًا، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه المنصات يستخدمون أساليب خداع متطورة، مثل:

دفع الأرباح بانتظام خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لإغراء المستثمرين بإعادة ضخ أموالهم.

وعد بأرباح تصل إلى 45% من المبلغ المستثمر، مما يدفع 90% من الضحايا إلى إعادة استثمار أموالهم طمعًا في تحقيق مكاسب أكبر.

وأكد النائب بدوي أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة للتصدي لهذه المنصات الاحتيالية، حيث يتم إغلاق أي منصة يتم اكتشافها فورًا. كما أعلن أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب ستجدد توصياتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحصر جميع منصات النصب الإلكتروني.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية سبق أن ضبطت شبكة نصب دولية منذ ثلاثة أشهر تضم مصريين وأجانب، ومع ذلك تستمر مثل هذه الحوادث بسبب انخداع المواطنين المصريين بالوعود الوهمية.

ودعا الخبراء والمختصون إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع المنصات الإلكترونية غير الموثوقة، مؤكدين على أهمية التحقق من الجهات الرسمية قبل استثمار أي مبالغ مالية، لتجنب الوقوع في شراك المحتالين.

روسيا اليوم
 
gnews

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