3 خطوات سهلة لتغيير ألوان الحوائط وتجديد ديكور بيتك بكل بساطة

الوكيل الإخباري- مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تميل كثير من الأمهات إلى تجديد ألوان طلاء المنزل لإضفاء أجواء مشرقة ومنعشة. ولتسهيل هذه المهمة، يقدّم موقع nerolac ثلاث خطوات أساسية:

اضافة اعلان



اقتناء الأدوات الأساسية

ابدئي باختيار الألوان المناسبة عبر الاطلاع على صيحات الموضة أو استخدام عجلة الألوان. بعد ذلك، جهّزي الأدوات مثل ورق الصنفرة، المكشطة، بكرة الطلاء، فرشاة صغيرة، ولاصق ورقي لحماية الزوايا والسقف.



تجهيز المساحة

قومي بتغطية الأثاث والأرضيات، ونظّفي الجدران جيدًا لإزالة الغبار. لا تنسي تغطية المفاتيح والنوافذ بشريط لاصق لتفادي وصول الطلاء إليها.



الطلاء باحترافية

استخدمي الفرشاة للحواف الضيقة والبكرة للمساحات الكبيرة. يُنصح بوضع طبقتين من الطلاء، مع ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بينهما، للحصول على نتيجة ناعمة ومتجانسة.



بهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تجديد جدران منزلك بسهولة ودون الحاجة لمتخصصين.