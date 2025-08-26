الثلاثاء 2025-08-26 10:14 ص
 

3 خطوات سهلة لتغيير ألوان الحوائط وتجديد ديكور بيتك بكل بساطة

5555
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تميل كثير من الأمهات إلى تجديد ألوان طلاء المنزل لإضفاء أجواء مشرقة ومنعشة. ولتسهيل هذه المهمة، يقدّم موقع nerolac ثلاث خطوات أساسية:

اضافة اعلان


اقتناء الأدوات الأساسية
ابدئي باختيار الألوان المناسبة عبر الاطلاع على صيحات الموضة أو استخدام عجلة الألوان. بعد ذلك، جهّزي الأدوات مثل ورق الصنفرة، المكشطة، بكرة الطلاء، فرشاة صغيرة، ولاصق ورقي لحماية الزوايا والسقف.


تجهيز المساحة
قومي بتغطية الأثاث والأرضيات، ونظّفي الجدران جيدًا لإزالة الغبار. لا تنسي تغطية المفاتيح والنوافذ بشريط لاصق لتفادي وصول الطلاء إليها.


الطلاء باحترافية
استخدمي الفرشاة للحواف الضيقة والبكرة للمساحات الكبيرة. يُنصح بوضع طبقتين من الطلاء، مع ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بينهما، للحصول على نتيجة ناعمة ومتجانسة.


بهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تجديد جدران منزلك بسهولة ودون الحاجة لمتخصصين.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر

فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

شعار البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

مجموعة من الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية “الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة