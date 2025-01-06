أردوغان يؤكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اليوم الإثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬⁩، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

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ونقل الصفدي إلى الرئيس التركي رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، وكذلك نقل تحيات جلالة الملك لفخامته.