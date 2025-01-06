أردوغان يؤكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية

ونقل الصفدي إلى الرئيس التركي رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، وكذلك نقل تحيات جلالة الملك لفخامته.
بدوره، بعث الرئيس التركي تحياته لجلالة الملك وأكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين إزاء الأوضاع الإقليمية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع التعاوني
-
الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر في خطوة لتعزيز الخدمات البريدية
-
الأردن يترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
المومني : الأردن مستمّر في تقديم كل الدعم لسورية
-
تسليم 300 مدفأة لمديريات تربية المفرق
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو الرب
-
اتفاقية تعاون بين "العقبة الخاصة" ونقابة المهندسين الزراعيين
-
"الخيرية الهاشمية" ترسل 300 طن مساعدات لسوريا