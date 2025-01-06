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أردوغان يؤكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك للرئيس التركي
وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك للرئيس التركي
الإثنين، 06-01-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-    استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اليوم الإثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬⁩، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

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ونقل الصفدي إلى الرئيس التركي رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، وكذلك نقل تحيات جلالة الملك لفخامته.


بدوره، بعث الرئيس التركي تحياته لجلالة الملك وأكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين إزاء الأوضاع الإقليمية.

 
gnews

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