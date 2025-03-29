أزمة مرورية وسط مدينة الطفيلة ومطالبات لإيجاد مسارات بديلة ومواقف للمركبات

الوكيل الإخباري- يشهد الوسط التجاري في مدينة الطفيلة حراكا تجاريا ملحوظا تزايد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وسط شكاوى من المواطنين بضرورة الحد من الاعتداء على أرصفة المشاة من قبل أصحاب بسطات الخضار والفواكه ومحلات بيع الألبسة والأحذية، إلى جانب مشكلة الاصطفاف العشوائي للمركبات بشكل مخالف.



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