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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الإثنين، 16-09-2024 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3049 طنا، منها 1842طن خضار، و991 طن فواكه، و 216 طنا من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و 65 قرشا، والبندورة بين 7و 25 قرشا، والجزر بين 40 و 60 قرشا، والخيار بين 20 و 40 قرشا، والزهرة بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 30 و 60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

 
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