أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3049 طنا، منها 1842طن خضار، و991 طن فواكه، و 216 طنا من الورقيات.

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