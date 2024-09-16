أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و 65 قرشا، والبندورة بين 7و 25 قرشا، والجزر بين 40 و 60 قرشا، والخيار بين 20 و 40 قرشا، والزهرة بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 30 و 60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
من سلحوب إلى البقعة.. بدء صيانة طريق إربد - عمان
-
الأردنيون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف
-
تحذير من "إدارة السير" للمتوجهين لإشارة الغاز
-
الأردن يطلق مستشفى نسائيا متخصصا في خان يونس
-
الامن العام : أربع وفيات وإصابتين بحادث مروري بلواء الازرق
-
الامن العام : مواطن يقتل والده ويدفن جثّته لإخفاء الجريمة
-
الملكة رانيا تهنئ في ذكرى المولد النبوي
-
ولي العهد يهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف