أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاحد

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3350طنا، منها 2130طن خضار، و989طن فواكه، و 230طن ورقيات.

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