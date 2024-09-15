أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاحد

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 20و35قرشا، والبطاطا بين 40و 60قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 40و 60قرشا، والخيار بين 15و 30قرشا، والزهرة بين 25و 50قرشا، والليمون بين 30و 60قرشا، والموز البلدي بين 50و 80قرشا.
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