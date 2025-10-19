ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

الوكيل الإخباري- دخلت الفنانة المصرية الشابة ليلى فريد موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أدائها أكبر عدد من أغاني الأفلام المتتالية بلغات متعددة، لتصبح أول فنانة مصرية تحقق هذا الإنجاز.

و جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث قدمت ليلى مجموعة من الأغاني بلغات وأساليب موسيقية متنوعة، ما لفت انتباه الجمهور والنقاد. يضم المهرجان نحو 70 فيلماً من مختلف الدول، بينها خمسة أفلام مصرية تتنافس في المسابقات الرسمية.