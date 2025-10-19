الأحد 2025-10-19 01:19 م
 

طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

جانب من الاعتداء
جانب من الاعتداء
 
الأحد، 19-10-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   تلقى موقع "الوكيل الإخباري" شكوى من ولي أمر طالب يدرس في مدرسة غرناطة الثانوية للبنين في محافظة مأدبا، تفيد بتعرض ابنه لحادثة تنمر واعتداء جسدي ونفسي من قبل مجموعة من زملائه داخل الحرم المدرسي، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين.

وفي التفاصيل التي رواها ولي الأمر لـ "الوكيل الإخباري"، أوضح أن الحادثة وقعت حوالي الساعة العاشرة صباحًا خلال الاستراحة بين الحصص الدراسية، حيث قام نحو سبعة طلاب بالاعتداء على ابنه باستخدام الحزام، بالإضافة إلى توجيه ألفاظ مسيئة له. كما تم توثيق الحادثة عبر تصويرها ونشرها على تطبيق "سناب شات" ومنصات التواصل الاجتماعي، مما فاقم من الأذى النفسي الذي لحق بالطالب.

وأشار ولي الأمر إلى أن أحد من المعلمين او مدير المدرسة لم يكن متواجدًا لحظة وقوع الحادثة.

وأكد أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تعرض ابنه لحالات تنمر مشابهة داخل المدرسة، مما دفعه لتقديم شكاوى رسمية إلى مديرية التربية والتعليم في مأدبا، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إدارة حماية الأسرة، دون أن يلمس استجابة حقيقية أو إجراءات رادعة تضمن سلامة ابنه وباقي الطلبة.

ونتيجة لتكرار حالات التنمر، والدور السلبي لتوثيق الاعتداء ونشره، دخل الطالب في حالة نفسية صعبة، الأمر الذي استدعى تدخلاً نفسيًا واجتماعيًا لمتابعة حالته.

وطالب ولي الأمر وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، واتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة المعتدين، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي تكفل بيئة مدرسية آمنة تحترم حقوق الطلبة وتضمن حمايتهم من كافة أشكال العنف والتنمر.

اضافة اعلان

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

gyui

أخبار الشركات بيئة العمل العادلة: الأساس الاستراتيجي لمستقبل مستدام

ةة

فن ومشاهير "باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

خ0

فن ومشاهير بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

ع

فن ومشاهير حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

جانب من الاعتداء

خاص بالوكيل طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

ل

فن ومشاهير للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

لا

فن ومشاهير ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة الم

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة