للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

في السياق نفسه، عاد اسم مصطفى جاد إلى الواجهة بعد تداول مقطع من مسرحية «بني آدم» ضمن فعاليات موسم الرياض، جمعه بالفنان أحمد حلمي، وضمّن حوارًا أثار الجدل باعتباره مسيئًا لمصر والمصريين، وفق ما رآه بعض المتابعين.
