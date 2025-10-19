الأحد 2025-10-19 01:20 م
 

للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

الملحن مصطفى جاد
 
الأحد، 19-10-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابه على "إنستغرام" تعرضه لقطع كلي في وتر أكيليس للمرة الثانية، معتذرًا عن غيابه وعدم الرد على المقربين بسبب الإصابة، ومشيرًا إلى خضوعه للعلاج والراحة حتى تمام الشفاء، طالبًا الدعاء له.

في السياق نفسه، عاد اسم مصطفى جاد إلى الواجهة بعد تداول مقطع من مسرحية «بني آدم» ضمن فعاليات موسم الرياض، جمعه بالفنان أحمد حلمي، وضمّن حوارًا أثار الجدل باعتباره مسيئًا لمصر والمصريين، وفق ما رآه بعض المتابعين.

 

