أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و27 قرشا، والبطاطا 40 و60 قرشا، والبندورة 20 و50 قرشا، والجزر 40 و70 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 40 و85 قرشا، والليمون 60 و100 قرش، والموز البلدي 50 و80 قرشا.
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