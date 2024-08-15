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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه




 

الخميس، 15-08-2024 10:08 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3834 طنا، منها 2504 أطنان من الخضار، و1112 طنا من الفواكه، و217 طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و27 قرشا، والبطاطا 40 و60 قرشا، والبندورة 20 و50 قرشا، والجزر 40 و70 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 40 و85 قرشا، والليمون 60 و100 قرش، والموز البلدي 50 و80 قرشا.

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