أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 50 و70، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 25 و 45، والليمون بين 30و70، والموز البلدي بين 50 و85قرشا.
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