أمام الملك.. النعيمات تؤدي اليمين سفيرة لدى عُمان

الوكيل الإخباري- أدت اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، ثروه النعيمات بمناسبة تعيينها سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى سلطنة عُمان.

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