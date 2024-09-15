أمام الملك.. النعيمات تؤدي اليمين سفيرة لدى عُمان

وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
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