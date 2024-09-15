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أمام الملك.. النعيمات تؤدي اليمين سفيرة لدى عُمان

الملك خلال آداء النعيمات اليمين | من المصدر
الملك خلال آداء النعيمات اليمين | من المصدر
الأحد، 15-09-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-   أدت اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، ثروه النعيمات بمناسبة تعيينها سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى سلطنة عُمان.

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وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

 
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