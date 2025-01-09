أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء الجمعة

الوكيل الإخباري- اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء يوم غد الجمعة ،للتعامل مع الحالة الجوية، حسب النشرات الجوية .

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