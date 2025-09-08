أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية وقصصية متنوعة ضمن أنشطة الحراك الثقافي في مدينة الرصيفة، بهدف التنوع في العمل الأدبي وإثراء الساحة الثقافية في المدينة.

اضافة اعلان



وأشار رئيس المنتدى، محمود الصالح، خلال الأمسية التي أدارها الشاعر أحمد أبو شاويش إلى احتفالية الرصيفة بذكرى المولد النبوي الشريف وأهمية تعظيم هذه الذكرى وغيرها من المناسبات الدينية والوطنية عبر الثقافة والأدب ومن خلال منتج أدبي رفيع المستوى يرسم ملامح الذكرى بصور ثقافية هادفة ترسخ أهميتها في قلوب وعقول القراء وتحفظها في ذاكرة الشعب الثقافية.



وافتتحت القاصة لادياس سرور الأمسية بمجموعة من النصوص الأدبية والشعرية المتنوعة ومنها: رغيف، التباس، حنين، سياسي، لعبة، ذات ظلام، حلم، خطيئة، ظل، معطف، ندبة، عكاز، أقنعة، رسمت فيها صور فنية متنوعة بين الخيال والواقع الإنساني.