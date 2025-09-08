الإثنين 2025-09-08 10:57 م
 

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية وقصصية متنوعة ضمن أنشطة الحراك الثقافي في مدينة الرصيفة، بهدف التنوع في العمل الأدبي وإثراء الساحة الثقافية في المدينة.

وأشار رئيس المنتدى، محمود الصالح، خلال الأمسية التي أدارها الشاعر أحمد أبو شاويش إلى احتفالية الرصيفة بذكرى المولد النبوي الشريف وأهمية تعظيم هذه الذكرى وغيرها من المناسبات الدينية والوطنية عبر الثقافة والأدب ومن خلال منتج أدبي رفيع المستوى يرسم ملامح الذكرى بصور ثقافية هادفة ترسخ أهميتها في قلوب وعقول القراء وتحفظها في ذاكرة الشعب الثقافية.


وافتتحت القاصة لادياس سرور الأمسية بمجموعة من النصوص الأدبية والشعرية المتنوعة ومنها: رغيف، التباس، حنين، سياسي، لعبة، ذات ظلام، حلم، خطيئة، ظل، معطف، ندبة، عكاز، أقنعة، رسمت فيها صور فنية متنوعة بين الخيال والواقع الإنساني.


بدورها، قرأت عضو المنتدى القاصة هيفاء المجدلاوي قصائد ونصوص أدبية تصدح باسم الوطن والإنسان والعشق ومنها: نور مؤجل، سوء فهم، حقوق مشروخة، تعارف، السجينة، قناع زائف، بلا احساس، مقامات، بائع العلكة، اختيار، زمن العجائب، انتظار، تذكرة، طمع، اجتماع، كابوس، رجلات من ثلج، حرية.

 
 
