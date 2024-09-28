أمين عام سلطة وادي الاردن يتفقد احوال مزارعي الاغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه، اليوم السبت، الموافق 2024/9/28 يرافقه رئيس اتحاد العام للمزارعين السيد عودة الرواشده ورئيس اتحاد مزراعي فرع الكرك المهندس عصمت المجالي وعدد من رؤساء جمعيات مستخدمي المياه في منطقة غور المزرعة - غور الصافي في جولة ميدانية في الاغوار الجنوبيه عدد من المواقع والمرافق تهدف إلى دعم المزارعين والتأكد من جاهزيتهم لبدء الموسم الزراعي الجديد.

اضافة اعلان