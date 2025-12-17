توجيه هام من وزير الشباب بخصوص المباراة النهائية غداً

وتأتي هذه المبادرة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والشابات وأعضاء الهيئات العامة للمراكز والهيئات والقطاعات الشبابية لمتابعة المباراة عبر الشاشات المتوفرة، وتشجيع ودعم المنتخب الوطني في أجواء احتفالية وطنية.
وأكدت الوزارة أن المراكز الشبابية ستفتح أبوابها قبل ساعتين من موعد المباراة التي تجمع منتخب النشامى بنظيره المغربي.
-
