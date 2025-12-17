الأربعاء 2025-12-17 10:33 م

توجيه هام من وزير الشباب بخصوص المباراة النهائية غداً

الأربعاء، 17-12-2025 10:16 م
الوكيل الإخباري-  وجه وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الأربعاء، بنقل بث مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائي كأس العرب يوم غد الخميس في جميع المراكز الشبابية المنتشرة في محافظات المملكة، إضافة إلى المواقع المحددة في المدن والمجمعات الرياضية.اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والشابات وأعضاء الهيئات العامة للمراكز والهيئات والقطاعات الشبابية لمتابعة المباراة عبر الشاشات المتوفرة، وتشجيع ودعم المنتخب الوطني في أجواء احتفالية وطنية.

وأكدت الوزارة أن المراكز الشبابية ستفتح أبوابها قبل ساعتين من موعد المباراة التي تجمع منتخب النشامى بنظيره المغربي.
 
 


