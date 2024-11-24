أنشطة رياضية ودورات توعوية في إربد

الوكيل الإخباري- نفذ مركز شابات الوسطية، اليوم السبت، ورشة بعنوان "المشكلات الأسرية وتأثيرها على المجتمع"، بمشاركة 20 فتاة ضمن الفئة العمرية 15-17 عامًا.

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وقدمت الورشة المدربة هديل حميد، حيث عرّفت خلالها مفهوم الأسرة والمشكلات الأسرية، التي تُعرف بوجود علاقات مضطربة بين أفراد الأسرة تؤدي إلى حدوث توترات تؤثر على استقرارها.



ونظم مركز شباب الوسطية، بالتعاون مع فريق "بنقدر التطوعي"، ندوة بعنوان "الإسعافات الأولية"، بمشاركة 25 شاباً من أعضاء المركز.



تضمنت الندوة تعريفًا بأهمية دور المسعف في اللحظات الحرجة، وشرحًا لأهمية الإسعافات الأولية، مع توضيح كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.



كما تناولت الندوة مفهوم الإسعافات الأولية، أهدافها وأهميتها، ومحتويات حقيبة الإسعافات، إضافةً لتقديم الإسعافات لحالات إنعاش القلب والرئة، الأزمات القلبية، اللدغات بأنواعها، التواء المفاصل، الكدمات، الاختناق، والخدوش.