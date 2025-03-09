أوقاف لواء الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، إن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دأبت في شهر رمضان على إقامة المجلس العلمي الهاشمي برعاية ملكية سامية.
وأوضح بني ياسين، أن عنوان المجلس العلمي الهاشمي لهذا العام هو "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" عند علماء الأمة رحمهم الله تعالى، حيث كان محور النقاش الجلسة الأولى حول حديث "إنما الأعمال بالنيات"، باعتباره أصلًا عظيمًا في التشريع الإسلامي، ومدخلًا لفهم مقاصد الشريعة وأحكامها.
وبين أن المجالس العلمية الهاشمية تجسد الدور الريادي للأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في نشر الفكر الإسلامي المستنير وترسيخ منهجية الحوار العلمي الرصين، وأن هذه المجالس تعد رافدا مهما للمعرفة الشرعية، ومنبرا لمناقشة القضايا الدينية بروح البحث والتدبر.
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