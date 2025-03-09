 
الأحد 2025-03-09 06:40 م
 

أوقاف لواء الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 09-03-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري-    عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي محافظة إربد، المجلس العلمي الهاشمي الأول من شهر رمضان.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، إن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دأبت في شهر رمضان على إقامة المجلس العلمي الهاشمي برعاية ملكية سامية.


وأوضح بني ياسين، أن عنوان المجلس العلمي الهاشمي لهذا العام هو "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" عند علماء الأمة رحمهم الله تعالى، حيث كان محور النقاش الجلسة الأولى حول حديث "إنما الأعمال بالنيات"، باعتباره أصلًا عظيمًا في التشريع الإسلامي، ومدخلًا لفهم مقاصد الشريعة وأحكامها.
وبين أن المجالس العلمية الهاشمية تجسد الدور الريادي للأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في نشر الفكر الإسلامي المستنير وترسيخ منهجية الحوار العلمي الرصين، وأن هذه المجالس تعد رافدا مهما للمعرفة الشرعية، ومنبرا لمناقشة القضايا الدينية بروح البحث والتدبر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية أوقاف لواء الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

وزير الشباب يبحث ومجلس محافظة الكرك تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزير الشباب يبحث ومجلس محافظة الكرك تعزيز التعاون المشترك

لبنان

عربي ودولي شهيد وجرحى بنيران إسرائيلية جنوب لبنان

وزير الشباب يؤكد أهمية العمل الكشفي في تعزيز القيم وتنمية المهارات

أخبار محلية وزير الشباب يؤكد أهمية العمل الكشفي في تعزيز القيم وتنمية المهارات

وزارة النقل

أخبار محلية وزيرة النقل تبحث والسفير اليمني سبل تعزيز التعاون

غزة

فلسطين الاتحاد الأوروبي يرحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

قاضي القضاة يتابع سير العمل في محكمة وادي السير الشرعية

أخبار محلية قاضي القضاة يتابع سير العمل في محكمة وادي السير الشرعية



 
 



 

الأكثر مشاهدة