أوقاف لواء الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي محافظة إربد، المجلس العلمي الهاشمي الأول من شهر رمضان.

اضافة اعلان



وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، إن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دأبت في شهر رمضان على إقامة المجلس العلمي الهاشمي برعاية ملكية سامية.