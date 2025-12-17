ميرتس: سأصر شخصيا على تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا

وقال ميرتس أمام البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء: "أنا شخصيا سأصر على مثل هذا القرار مساء اليوم في بروكسل".
وأضاف ميرتس أن استخدام الأصول الروسية "سيسمح بتمويل الجيش الأوكراني لمدة سنتين على الأقل".
واعتبر أن ذلك سيجبر روسيا على "الدخول في مفاوضات جدية" حول السلام في أوكرانيا.
وفي وقت سابق قدر ميرتس في تصريح لقناة ZDF الألمانية احتمال اتخاذ الاتحاد الأوروبي لهذا القرار بـ50%.
يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت خطة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا واستخدامها لدعم أوكرانيا. وكان من المتوقع اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال القمة الأوروبية يومي 18 و19 ديسمبر.
وعارض بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي خطة المفوضية الأوروبية، خصوصا بلجيكا التي كانت ستتحمل تبعات هذا القرار.
وكانت روسيا قد حذرت مرارا أن أي مساس بالأصول السيادية الروسية سيعتبر سرقة، وأن موسكو ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.
