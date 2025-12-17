أكثر من 1600 قتيل في هجمات على المراكز الصحية بالسودان

وأوضح جيبريسوس أن المنظمة وثّقت 65 هجومًا على المرافق الصحية منذ يناير الماضي، أسفرت أيضًا عن إصابة 276 شخصًا.
وكان أحدث هذه الهجمات ضربة بطائرة مُسيّرة، يوم الأحد الماضي، استهدفت مستشفى عسكريًا في مدينة الدلنج، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي تحوّلت في الأشهر الأخيرة إلى بؤرة للاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال جيبريسوس إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.
وأضاف في منشور على منصة "X": "كل هجوم يحرم المزيد من الناس من الخدمات الصحية والأدوية، وهي احتياجات لا تنتهي بينما تُعاد بناء المرافق وتُستأنف الخدمات".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الصراع مع فنزويلا .. واشنطن تلوّح بالقوة وترامب يستعد لخطاب مصيري
-
ميرتس: سأصر شخصيا على تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا
-
الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026
-
مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية
-
إيطاليا تؤيد تجميد الأصول الروسية وتتحفظ على استخدامها
-
السلطات الكينية تعلن عن خطط لبناء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية
-
وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
أستراليا توجه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا لمنفذ اعتداء بونداي