أكثر من 1600 قتيل في هجمات على المراكز الصحية بالسودان

الأربعاء، 17-12-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أكثر من 1600 شخص قُتلوا في هجمات على مراكز الرعاية الصحية في السودان منذ بداية هذا العام.اضافة اعلان


وأوضح جيبريسوس أن المنظمة وثّقت 65 هجومًا على المرافق الصحية منذ يناير الماضي، أسفرت أيضًا عن إصابة 276 شخصًا.

وكان أحدث هذه الهجمات ضربة بطائرة مُسيّرة، يوم الأحد الماضي، استهدفت مستشفى عسكريًا في مدينة الدلنج، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي تحوّلت في الأشهر الأخيرة إلى بؤرة للاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال جيبريسوس إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأضاف في منشور على منصة "X": "كل هجوم يحرم المزيد من الناس من الخدمات الصحية والأدوية، وهي احتياجات لا تنتهي بينما تُعاد بناء المرافق وتُستأنف الخدمات".

