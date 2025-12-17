تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا

وأوضح الفقرا أن هذا القرار يأتي نظراً للأحوال الجوية السائدة، واحتمال تشكل الصقيع والانجماد في الصباح الباكر، وحفاظا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية.
