تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا

الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، الدكتور علي الفقرا، وبالتنسيق مع متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة مساء اليوم الأربعاء، تأخير دوام الطلبة ليوم غد الخميس في المدارس الحكومية والخاصة التابعة للمديرية إلى الساعة العاشرة صباحا، ودوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحاً. اضافة اعلان





وأوضح الفقرا أن هذا القرار يأتي نظراً للأحوال الجوية السائدة، واحتمال تشكل الصقيع والانجماد في الصباح الباكر، وحفاظا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية.



