إصدار الإعلان المشترك لإطلاق الشراكة بين الأردن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إصدار الإعلان المشترك لإطلاق الشَّراكة الاستراتيجيَّة بين المملكة والصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2025 2029م.

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