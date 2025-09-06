إطلاق نتائج دراسة ميدانية حول احتياجات وأولويات المواطنين في بلدية إربد

وشملت عينة الدراسة 1474 مشاركًا ومشاركة، توزعت بنسبة 57.4 بالمئة من الذكور و42.6 بالمئة من الإناث، ونفذها باحثون وباحثات بين 25 تموز وحتى 25 آب الماضيين.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 65 بالمئة من المواطنين في بلدية إربد يثقون بشكل عالٍ أو متوسط بقدرة اللجان البلدية على تلبية احتياجات المجتمع، وأن 55 بالمئة منهم يرون أنهم يشاركون بشكل فعال أو متوسط في صنع القرار المحلي.
