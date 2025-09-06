إطلاق نتائج دراسة ميدانية حول احتياجات وأولويات المواطنين في بلدية إربد

الوكيل الإخباري- أطلق مركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة، اليوم السبت، في غرفة تجارة إربد، دراسة ميدانية لتقييم احتياجات وأولويات المواطنين في مناطق بلدية إربد الكبرى.

وشملت عينة الدراسة 1474 مشاركًا ومشاركة، توزعت بنسبة 57.4 بالمئة من الذكور و42.6 بالمئة من الإناث، ونفذها باحثون وباحثات بين 25 تموز وحتى 25 آب الماضيين.