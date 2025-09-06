السبت 2025-09-06 07:09 م
 

إطلاق نتائج دراسة ميدانية حول احتياجات وأولويات المواطنين في بلدية إربد

بلدية اربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
 
السبت، 06-09-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري-    أطلق مركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة، اليوم السبت، في غرفة تجارة إربد، دراسة ميدانية لتقييم احتياجات وأولويات المواطنين في مناطق بلدية إربد الكبرى.

وشملت عينة الدراسة 1474 مشاركًا ومشاركة، توزعت بنسبة 57.4 بالمئة من الذكور و42.6 بالمئة من الإناث، ونفذها باحثون وباحثات بين 25 تموز وحتى 25 آب الماضيين.


وأظهرت نتائج الدراسة أن 65 بالمئة من المواطنين في بلدية إربد يثقون بشكل عالٍ أو متوسط بقدرة اللجان البلدية على تلبية احتياجات المجتمع، وأن 55 بالمئة منهم يرون أنهم يشاركون بشكل فعال أو متوسط في صنع القرار المحلي.

 
 
