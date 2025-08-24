الأحد 2025-08-24 09:26 م
 

إقرار نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر

الأحد، 24-08-2025 07:12 م

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدّلاً لنظام جمعيَّة مكاتب وشركات السِّياحة والسَّفر الأردنيَّة لسنة 2025.

وتنصّ التَّعديلات على إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية وفق التصنيفات الجديدة لها وعكسها على المجلس، ولتحديد شروط الترشح لعضويَّته، وجميع الأمور المتعلِّقة بتشكيل المجلس وعضويَّة الهيئة العامَّة، بالإضافة إلى منح الجمعية صلاحية إنشاء صندوق تعاوني لأعضائها.

 
 
