إقرار نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر

وتنصّ التَّعديلات على إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية وفق التصنيفات الجديدة لها وعكسها على المجلس، ولتحديد شروط الترشح لعضويَّته، وجميع الأمور المتعلِّقة بتشكيل المجلس وعضويَّة الهيئة العامَّة، بالإضافة إلى منح الجمعية صلاحية إنشاء صندوق تعاوني لأعضائها.
