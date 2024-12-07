اتحاد الجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تعزيز رسالة التطوع لبناء مستقبل أفضل

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية أن المتطوعين شكلوا على مر السنين ركيزة أساسية للعديد من البلدان من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المحددة زمنياً، لمكافحة الفقر والجوع والمرض والأمية.

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