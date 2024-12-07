 
السبت 2024-12-07 04:49 م
 

اتحاد الجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تعزيز رسالة التطوع لبناء مستقبل أفضل

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية
اتحاد الجمعيات الخيرية
السبت، 07-12-2024 04:10 م

الوكيل الإخباري-   أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية أن المتطوعين شكلوا على مر السنين ركيزة أساسية للعديد من البلدان من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المحددة زمنياً، لمكافحة الفقر والجوع والمرض والأمية.

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وقال الاتحاد، في بيان اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، إن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي لإلقاء الضوء على أهمية العمل التطوعي وتعزيز الدور المجتمعي في بناء مستقبل أفضل للأجيال.

 
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