اتحاد الجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تعزيز رسالة التطوع لبناء مستقبل أفضل

وقال الاتحاد، في بيان اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، إن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي لإلقاء الضوء على أهمية العمل التطوعي وتعزيز الدور المجتمعي في بناء مستقبل أفضل للأجيال.
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