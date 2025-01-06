 
الإثنين 2025-01-06 05:51 م
 

اتفاقية تعاون بين "العقبة الخاصة" ونقابة المهندسين الزراعيين

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الإثنين، 06-01-2025 04:48 م

الوكيل الإخباري-   وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونقابة المهندسين الزراعيين/ فرع العقبة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، بهدف تعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتلبية احتياجات القطاع الزراعي.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للسلطة، وقع الاتفاقية عن السلطة المفوض المالي والإداري الدكتور علي العجارمة، وعن النقابة المهندس إبراهيم الهبارنة، بحضور أعضاء مجلس المفوضين في السلطة ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة.


وأكد رئيس سلطة العقبة، نايف الفايز، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، أن تمكين القطاع الزراعي وتأهيل الكوادر المتخصصة وتطوير قدراتهم الإنتاجية يشكل محورًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشيرة أبو الرب

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو الرب

الدفاع المدني

خاص بالوكيل إصابة سيدة إثر حادث دهس في عمان

ماكدونالدز

أخبار الشركات ماكدونالدز الأردن ترفع رواتب موظفيها وتقر نظام مكافآت " البونص "جديد!

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العقبة الخاصة" ونقابة المهندسين الزراعيين

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" ترسل 300 طن مساعدات لسوريا

الطفيلة

أخبار محلية فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا

مقبرة

أخبار محلية السفير العراقي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

جعفر حسان خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل

أخبار محلية اتفاقية بين "البوتاس" و"البامارل" الأميركية للتوسع في "برومين الأردن"



 




الأكثر مشاهدة