اتفاقية تعاون بين "العقبة الخاصة" ونقابة المهندسين الزراعيين

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونقابة المهندسين الزراعيين/ فرع العقبة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، بهدف تعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتلبية احتياجات القطاع الزراعي.

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وبحسب بيان للسلطة، وقع الاتفاقية عن السلطة المفوض المالي والإداري الدكتور علي العجارمة، وعن النقابة المهندس إبراهيم الهبارنة، بحضور أعضاء مجلس المفوضين في السلطة ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة.