اتفاقية تعاون بين "العقبة الخاصة" ونقابة المهندسين الزراعيين

وبحسب بيان للسلطة، وقع الاتفاقية عن السلطة المفوض المالي والإداري الدكتور علي العجارمة، وعن النقابة المهندس إبراهيم الهبارنة، بحضور أعضاء مجلس المفوضين في السلطة ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة.
وأكد رئيس سلطة العقبة، نايف الفايز، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، أن تمكين القطاع الزراعي وتأهيل الكوادر المتخصصة وتطوير قدراتهم الإنتاجية يشكل محورًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
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