اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش وبلدية جرش الكبرى

واشتملت الاتفاقية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، على العديد من البنود التي تؤكد على أهمية الشراكة والتعاون بين إدارة المهرجان وبلدية جرش الكبرى في خدمة القطاعات المحلية والثقافية في محافظة جرش، كما تم التباحث في مجموعة أنشطة وفعاليات من شأنها توثيق العلاقة ما بين إدارة المهرجان والمجتمع المحلي.
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