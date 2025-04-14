اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش وبلدية جرش الكبرى

11:59 ص

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الوكيل الإخباري- وقّعت صباح اليوم الاثنين، في مقر إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، اتفاقية تعاون مع بلدية جرش الكبرى، ووقّع الاتفاقية عن المهرجان المدير التنفيذي أيمن سماوي، فيما وقّع عن بلدية جرش رئيسها أحمد هاشم العتوم، تحضيراً لدورة المهرجان التاسعة والثلاثين، المقرّر إقامتها خلال الفترة ما بين 22 تموز و2 آب المقبلين. اضافة اعلان





واشتملت الاتفاقية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، على العديد من البنود التي تؤكد على أهمية الشراكة والتعاون بين إدارة المهرجان وبلدية جرش الكبرى في خدمة القطاعات المحلية والثقافية في محافظة جرش، كما تم التباحث في مجموعة أنشطة وفعاليات من شأنها توثيق العلاقة ما بين إدارة المهرجان والمجتمع المحلي.

