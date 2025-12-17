الأربعاء 2025-12-17 12:13 م

مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

جامعة البلقاء التطبيقية
الأربعاء، 17-12-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-    وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مذكرة تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، وبناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد فخري العجلوني، وعن المنظمة ممثلها في الأردن المهندس نبيل عساف.


وتهدف المذكرة إلى وضع أسس للتعاون المستقبلي بين الجانبين، في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وبناء القدرات، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، وحماية التنوع الحيوي، وتمكين المجتمعات من التعامل مع تحديات التغير المناخي.

 
 


