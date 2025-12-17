مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مذكرة تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، وبناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

اضافة اعلان



ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد فخري العجلوني، وعن المنظمة ممثلها في الأردن المهندس نبيل عساف.