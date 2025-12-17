مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور أحمد فخري العجلوني، وعن المنظمة ممثلها في الأردن المهندس نبيل عساف.
وتهدف المذكرة إلى وضع أسس للتعاون المستقبلي بين الجانبين، في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وبناء القدرات، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، وحماية التنوع الحيوي، وتمكين المجتمعات من التعامل مع تحديات التغير المناخي.
