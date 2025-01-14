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اجتماع لـ "الوطني لمكافحة الاوبئة" يناقش حوكمة البيانات الصحية وتحديثها

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
الثلاثاء، 14-01-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-    نظم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية امس الاثنين الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الوطنية لحوكمة البيانات الصحية وتحديثها، بالشراكة مع وزارتي الصحة، والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية.

وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لبناء نظام صحي أكثر فعالية وشمولية، يعتمد على البيانات كأساس لصنع القرارات وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح ان هذه اللجنة ليست مجموعة عمل فقط بل منصة استراتيجية لتوجيه المشاريع المتعلقة بالبيانات الصحية نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبما يشمل إنشاء إطار حوكمة شامل لتنظيم إدارة البيانات على المستوى الوطني وتحديد معايير موحدة لبيانات الصحة لضمان التكامل والتناسق بين القطاعات وتعزيز التشغيل البيني بين الأنظمة الصحية المختلفة لضمان تبادل البيانات بسهولة وكفاءة.

وأشار الى ان المركز أجرى مسحا شاملا لتقييم أنظمة الرصد والمختبرات على المستوى الوطني شمل جميع القطاعات كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز النظام الصحي في الأردن، حيث اعتمدت هذه العملية على منهجية علمية دقيقة.

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ولفت الى أن البيانات الصحية ليست مجرد أرقام جامدة؛ بل هي المحرك الأساسي لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الموارد.


وأوضح أنه مع تزايد التحديات الصحية وتنوع الأنظمة المستخدمة، أصبح من الضروري إنشاء إطار عمل موحد لحوكمة البيانات، ومن هنا برزت أهمية تشكيل هذه اللجنة التوجيهية على المستوى الوطني، بأهدافها ودورها المحوري.

 
gnews

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