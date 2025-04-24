اختتام جلسات المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري- اختتمت دائرة المكتبة الوطنية جلسات مؤتمرها الدولي الأول بعنوان "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية في بيئة رقمية متغيرة"، اليوم الخميس في القاعة الرئيسة بمقرها في عمان، والذي جاء بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسها.

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وفي يومه الثالث والأخير الذي اشتمل على جلستين لأوراق العمل، وجلسة ختامية لاحقة، شارك في الجلسة الأولى منه كل من الدكتور عماد الضمور بورقة حملت عنوان "دور المكتبة الوطنية الأردنية في الحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية" وورقة مشتركة للدكتور عمر الفجاوي والدكتور ريم المعايطة من الأردن وعنوانها "أدب الشيخ سعيد الكرمي في جريدة الشرق العربي"، والباحث زياد ميمان من سورية بورقة عنوانها " بعنوان" دور المكتبات الوطنية ودور المحفوظات في الحفاظ على اللغة العربية (مكتبة الظاهرية في دمشق نموذجاً)"، وترأستها الدكتور هالة مقبل من الجامعة الأردنية.