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اختتام فعاليات تمرين “درب الأمان 4” لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
الأربعاء، 18-12-2024 04:40 م

الوكيل الإخباري-   اختُتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات التمرين الوطني الشامل “درب الأمان/4″، الذي نظمه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار أربعة أيام، بمشاركة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز.

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وشارك في التمرين، الذي نُفذ في العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة، أكثر من 3500 شخص من المؤسسات الحكومية والأمنية، إلى جانب 400 متطوع من هيئة شباب كلنا الأردن.


أكد سموه، في ختام التمرين، أن “درب الأمان/4” يعكس التزام المملكة باتباع نهج علمي ومنهجي لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة، مشيرا إلى أهمية التعاون المؤسسي والتكامل المجتمعي في تحقيق منظومة أمنية متكاملة.

 
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