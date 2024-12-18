اختتام فعاليات تمرين “درب الأمان 4” لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات

الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات التمرين الوطني الشامل “درب الأمان/4″، الذي نظمه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار أربعة أيام، بمشاركة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز.

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وشارك في التمرين، الذي نُفذ في العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة، أكثر من 3500 شخص من المؤسسات الحكومية والأمنية، إلى جانب 400 متطوع من هيئة شباب كلنا الأردن.