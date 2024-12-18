اختتام فعاليات تمرين “درب الأمان 4” لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات

وشارك في التمرين، الذي نُفذ في العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة، أكثر من 3500 شخص من المؤسسات الحكومية والأمنية، إلى جانب 400 متطوع من هيئة شباب كلنا الأردن.
أكد سموه، في ختام التمرين، أن “درب الأمان/4” يعكس التزام المملكة باتباع نهج علمي ومنهجي لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة، مشيرا إلى أهمية التعاون المؤسسي والتكامل المجتمعي في تحقيق منظومة أمنية متكاملة.
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