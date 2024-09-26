ارتفاع طفيف على سعر الخيار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الخيار بشكل طفيف في السوق المركزي اليوم الخميس .

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ووفقا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي والتي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر الكيلو ، وصل سعر كيلو الخيار 45 قرشا بعد ان سجل يوم أمس 40 قرشا .

وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخيار الى 219.917 طنا