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ارتفاع طفيف على سعر الخيار في السوق المركزي

كيلو الخيار يصل الى 45 قرشا في السوق المركزي
كيلو الخيار يصل الى 45 قرشا في السوق المركزي
الخميس، 26-09-2024 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر الخيار بشكل طفيف في السوق المركزي اليوم الخميس .

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ووفقا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي والتي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر الكيلو ،  وصل سعر كيلو الخيار 45 قرشا بعد ان سجل يوم أمس 40 قرشا .

 

وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخيار الى 219.917 طنا 

 


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