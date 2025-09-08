الإثنين 2025-09-08 11:20 ص
 

اصابات بحادث تدهور مركبة على طريق المئوية بإتجاه الزرقاء

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 08-09-2025 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال الملازم ثانٍ ليث فريحات من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تدهور على طريق المئوية باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتان، وإعاقة للمسرب الأيسر.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 90 - 197 كم/ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، إضافة إلى مركبة أخرى تسير بسرعة 90 - 177 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة من عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

فلسطين 4 قتلى و15 إصابة في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

غغتغتغت

طب وصحة طرق علاج الترهلات بعد تكميم المعدة

الذهب

اقتصاد محلي قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الإثنين

بركة الحسا في الأغوار الجنوبية

أخبار محلية سلطة وادي الأردن: 80% نسبة إنجاز توسعة بركة الحسا في الأغوار الجنوبية

تعبيرية

فلسطين 15 إصابة على الأقل 6 منها خطيرة في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

54555

فيديو منوع 10 أنواع من النساء تظهر عليهن علامات التقدم في العمر

نقود أردنية

اقتصاد محلي توضيح من المركزي بخصوص التأمين الطبي وتأمين المركبات

احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى

فلسطين احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى



 
 





الأكثر مشاهدة