اصابات بحادث تدهور مركبة على طريق المئوية بإتجاه الزرقاء

09:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745242 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الملازم ثانٍ ليث فريحات من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تدهور على طريق المئوية باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتان، وإعاقة للمسرب الأيسر. اضافة اعلان





وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 90 - 197 كم/ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، إضافة إلى مركبة أخرى تسير بسرعة 90 - 177 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.