اعتماد قائمة الحكام الدوليين لعام 2026

الأحد، 02-11-2025 10:09 م
الوكيل الإخباري-  أعلن اتحاد كرة القدم، قائمة الحكام الدوليين للعام 2026، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات.اضافة اعلان


واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 حكام للساحة هم: أدهم مخادمة، أحمد يعقوب، أحمد الخوالدة، محمد مفيد، مروان السماعيل، محمود السوالمة، إسراء مبيضين، وحنين مراد.

وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد الرويلي، حمزة أبو عبيد، حمزة سعادة، محمد الخلف، عمرو عجاج، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، محمد محرم، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.

كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.


