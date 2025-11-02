اعتماد قائمة الحكام الدوليين لعام 2026

واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 حكام للساحة هم: أدهم مخادمة، أحمد يعقوب، أحمد الخوالدة، محمد مفيد، مروان السماعيل، محمود السوالمة، إسراء مبيضين، وحنين مراد.
وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد الرويلي، حمزة أبو عبيد، حمزة سعادة، محمد الخلف، عمرو عجاج، أيمن عبيدات، أحمد سمارة، محمد محرم، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.
كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.
