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اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من الاحد

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 24-08-2024 05:40 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة اربد، غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.

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وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى  إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة اربد.

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